Кабмін спростив закупівлю 9 препаратів для лікування коронавіруса

Кабінет Міністрів вніс гідроксихлорохін і лопінавір до переліку лікарських засобів для запобігання коронавирусного захворювання, звільнених від сплати ввізного мита і ПДВ.

Про це йдеться в постанові уряду №269 від 8 квітня, передають Українські Новини.

В перелік ліків, звільнених від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні, внесені гідроксихлорохін, хлорохін, лопінавір/ритонавір, озельтамівір, ремдесивир (препарат антиретровірусної терапії), фавипиравир.

Також від сплати мита звільняються операції з ввезення комп'ютерних томографів, видеобронхоскопов, дефібриляторів, стаціонарних рентгенівських апаратів, рідкого медичного кисню, аналізаторів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), діагностичних наборів для діагностики коронавирусной інфекції методом ПЛР (у тому числі флуоресцентний ПЛР-аналіз), автомобілів швидкої допомоги, транспорту для санітарної обробки територій, споруд і будівель.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що Моз оновив протокол лікування хворих з коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україну завезуть 320 тис. таблеток препарату для лікування від коронавіруса.

Тим часом Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці на випадок коронавіруса.