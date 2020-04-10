Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине обновили действующий протокол лечения больных COVID-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Согласно сообщению, изменения сделаны на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов. В случае необходимости впоследствии протокол может дополнятся изменениями для более эффективного лечения. Документ включает: - более четкий алгоритм применения лекарственных средств; - возмжнось применять препарат "Фавипиравир"; - более детальную информацию о дозировок препаратов; - усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов; - обновление противопоказаний в соответствии с актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19). "Фавипиравир" ("Авиган") - синтетический противовирусный препарат, разработанный в Японии в 1998 году. Как сообщали Українські Новини, Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса. Также мэр Киева Виталий Кличко раъяснил, могут ли киевляне самостоятельно сделать тест на коронавирус.