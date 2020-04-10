Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине обновили действующий протокол лечения больных COVID-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, изменения сделаны на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.

В случае необходимости впоследствии протокол может дополнятся изменениями для более эффективного лечения.

Документ включает:

- более четкий алгоритм применения лекарственных средств;

- возмжнось применять препарат "Фавипиравир";

- более детальную информацию о дозировок препаратов;

- усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;

- обновление противопоказаний в соответствии с актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).

"Фавипиравир" ("Авиган") - синтетический противовирусный препарат, разработанный в Японии в 1998 году.

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