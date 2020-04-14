В Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса. Всего 3,3 тыс. инфицированных

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, которой в мире заразились уже почти 2 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 200 случаев; Волынская область - 80 случаев; Днепропетровская область - 71 случай; Донецкая область - 12 случаев; Житомирская область - 112 случаев; Закарпатская область - 99 случаев; Запорожская область - 89 случаев; Ивано-Франковская область - 332 случая; Кировоградская область - 144 случая; м. Киев - 551 случай; Киевская область - 224 случая; Львовская область - 136 случаев; Луганская область - 3 случая; Николаевская область - 5 случаев; Одесская область - 69 случаев; Полтавская область - 26 случаев; Ровенская область - 134 случая; Сумская область - 74 случая; Тернопольская область - 280 случаев; Харьковская область - 14 случаев; Херсонская область - 34 случая; Хмельницкая область - 22 случая; Черновицкая область - 546 случаев; Черкасская область - 105 случаев; Черниговская область - 10 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом. Также Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.