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14 апреля 2020, вторник, 09:42 181
Общество 2020-04-14T09:42:35+03:00
Українські Новини
В Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса. Всего 3,3 тыс. инфицированных

В Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса. Всего 3,3 тыс. инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, которой в мире заразились уже почти 2 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 200 случаев;
  • Волынская область - 80 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 112 случаев;
  • Закарпатская область - 99 случаев;
  • Запорожская область - 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая;
  • Кировоградская область - 144 случая;
  • м. Киев - 551 случай;
  • Киевская область - 224 случая;
  • Львовская область - 136 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 26 случаев;
  • Ровенская область - 134 случая;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 280 случаев;
  • Харьковская область - 14 случаев;
  • Херсонская область - 34 случая;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 546 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом.

Также Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.

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