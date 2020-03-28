Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса

В то время, как в мире сотни тысяч людей инфицированы коронавирусом, а медицина ни в Украине, ни в мире не справляется с таким потоком больных, важно подготовиться на случай, если все же эта COVID-19 не пройдет стороной.

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты нужно употреблять при коронавирусе, а также о том, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при симптомах коронавируса.

Так, он отметил, что в мире нет лекарств от COVID-19, но помочь облегчить симптомы могут давно известные лекарства.

Так, по словам Комаровского, при первых симптомах ОРВИ нельзя прекращать употреблять лекарства от хронических заболеваний, а некоторые нужно увеличить дозу.

"То есть, я допускаю, что огромное количество людей, которые нас смотрят, уже имеют какую-то патологию: язву, гипертонию, ишемическую болезнь сердца. И так, вы их принимаете и продолжаете принимать. Упаси Боже, перестать принимать препараты от ишемической болезни. Если, например, вы астматик, и постоянно принимаете такой препарат, как Сальбутамол и стероиды, то при первых симптомах острой респираторной вирусной инфекции в большинстве случаев необходимо увеличение дозы. Это надо заранее обсудить с вашим врачом. Если не с кем обсуждать, просто сами немножко увеличьте, примерно на 1/4 вашей стандартной дозы", - сказал он.

Также нужно иметь в аптечке лекарства, которые не имеют отношение к жизни повседневной.

Жаропонижающие средства:

1. парацетамол (международное название, все аналоги также подходят). Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.

Аналоги парацетамола. Инфографика: Доктор Комаровский

2. Ибупрофен (и все аналоги с разными торговыми названиями) 1,2 г = 1200 мг в стуки - доза для здорового человека.

Аналоги ибупрофена. Инфографика: Доктор Комаровский

Если жаропонижающие средства не действует, это повод обратиться к врачу, а также признак того, что организму не хватает жидкости. В таком случае нужно больше пить.

Средство для пероральной регидратации

"Если кому-то хочется поставить капельницу, но вы при этом можете пить, то капельница вам не нужна, потому что совсем не обязательно вводить солевые растворы. Это можно выпить, и оно равномерно всосется с желудка. Если вы не можете купить средства для пероральной регидратации в аптеках, то есть рекомендации ВОЗ, как приготовить его из очень дешевых компонентов дома, - отметил Комаровский.

Рецепт средства для пероральной регидратации:

обыкновенная поваренная соль - 3 г

обыкновенный сахар (сахароза) - 18 г

вода - 1 л

Средства для пероральной регидратации. Инфографика: Комаровский

Боль в горле

При боли в горле можно использовать симптоматические средства для облегчения (они не лечат, но будет легче). Можно использовать большинство спреев, леденцов и таблеток для облегчения симптомов.

Препараты от боли в горле. Инфографика: Доктор Комаровский

Средства при боли в горле Инфографика: Доктор Комаровский

Препараты, помогающие при боли в горле Инфографика: Доктор Комаровский

Сухой кашель

Комаровский отмечает, что с лекарствами от сухого кашля нужно быть более осторожным. Лучше всего много пить жидкости, тогда никакие отхаркивающие средства не нужны. Если в организме дефицит жидкости, а воздух сухой, вероятность усложнений вырастет в несколько раз.

Чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом с усложнениями Комаровский советует дышать чисттым свежим воздухом, пить много жидкости, смотреть хорошее кино и промывать нос солевыми жидкостями при затрудненном дыхании.

Солевые растворы. Инфографика: Доктор Комаровский

Если вы не можете дышать носом, вам понадобиться сосудосуживающие препараты.

Комаровский советует в таком случае использовать оксиметазолин. Его можно использовать раз на 15 часов и не более 5 дней подряд.

"В большинстве случаев организм способен сам справиться с вирусом, ему только нужно создать хорошие условия для этого", - подытожил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский рассказал, можно ли обрабатывать руки медицинским спиртом, водкой или самогоном, а также объяснил, можно ли гулять во время коронавирусного карантина.