В Украину завезут 320 тыс. таблеток препарата для лечения от коронавируса

Учитывая быстрые темпы увеличения количества заболевших Covid-19 в Украине, Министерство здравоохранения получит 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин в виде гуманитарной помощи для лечения больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения получит гуманитарную помощь, а именно лекарственные средства с действующим веществом гидроксихлорохин, включенные в национальный протокол лечения COVID-19. Компании "Санофи" и "Сандоз" поставят в Украину 320 тыс. таблеток этого препарата, рассчитан на лечение более 22 тысяч пациентов", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, этого количества препарата хватит для лечения более 22 тысяч больных COVID-19.

Согласно сообщению, лекарственное средство "Плаквенил" компании "Санофи" (с действующим веществом гидроксихлорохин) уже распределено между структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и Киева с последующим поступлением в учреждения здравоохранения "первой волны" для приема больных с коронавирусной инфекцией.

При этом поставка и распределение лекарственного средства "Гидроксихлорохин" компании "Сандоз" ожидается в начале следующей недели.

"Этот препарат прописан в нашем протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для тяжелых пациентов исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для тех пациентов, кому он действительно необходим по медицинским показаниям", - отметил Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине могут усилить карантинные меры на выходные и в случае отказа людей соблюдать режим самоизоляции, продлить карантин до осени.

Тем временем Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса.