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13 квітня 2020, понеділок, 14:29 29
Верховна Рада і партії 2020-04-13T16:40:36+03:00
Українські Новини
Рада відкрила позачергове засідання і почала розглядати зміни до держбюджету

Рада відкрила позачергове засідання і почала розглядати зміни до держбюджету

Кира Молчанова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Держбюджет, Держбюджет-2020, позачергове засідання
Верховна Рада у масках
Верховна Рада у масках

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду проекту змін до державного бюджету на 2020 рік і 13 постанов про скасування результатів голосування за зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

Зареєструвалися 357 парламентарів.

Засідання проходить у залі парламенту, депутати сидять у медичних масках і рукавичках.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук допускає проведення ще двох позачергових пленарних засідань Ради - в середу-четвер, 15-16 квітня, і після великодніх свят.

Президент Володимир Зеленський має намір відвідати позачергове засідання Верховної Ради в понеділок.

30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання.

Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.

Крім того, фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти проект змін державного бюджету за основу і в цілому.

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