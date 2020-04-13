Рада відкрила позачергове засідання і почала розглядати зміни до держбюджету

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду проекту змін до державного бюджету на 2020 рік і 13 постанов про скасування результатів голосування за зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини. "Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він. Зареєструвалися 357 парламентарів. Засідання проходить у залі парламенту, депутати сидять у медичних масках і рукавичках. Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук допускає проведення ще двох позачергових пленарних засідань Ради - в середу-четвер, 15-16 квітня, і після великодніх свят. Президент Володимир Зеленський має намір відвідати позачергове засідання Верховної Ради в понеділок. 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання. Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д. Крім того, фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%. Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти проект змін державного бюджету за основу і в цілому.