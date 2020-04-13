Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

В понедельник, 13 апреля Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Заседание начнется в 14 часов.

Депутаты, кроме изменений в госбюджет на 2020 год, намерены рассмотреть законопроект №2370 о геокадастрах, законопроект №3320 о предотвращении распространения коронавирусной болезни, №2339 об усилении ответственности за поджог травы, №3132 об антимонопольном комитете.

Кроме этого, Рада рассмотрит законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями Президента и 13 проектов постановлений об отмене голосования за законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

На ближайшем внеочередном заседании парламент не намерен рассматривать законопроект №2571 о банках.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.



Кроме того, финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект изменений государственного бюджета за основу и в целом.