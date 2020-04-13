подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 08:54 5012
Верховная Рада и партии 2020-04-13T08:58:07+03:00
Українські Новини
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Госбюджет-2020, Изменения в госбюджет
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

В понедельник, 13 апреля Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Заседание начнется в 14 часов.

Депутаты, кроме изменений в госбюджет на 2020 год, намерены рассмотреть законопроект №2370 о геокадастрах, законопроект №3320 о предотвращении распространения коронавирусной болезни, №2339 об усилении ответственности за поджог травы, №3132 об антимонопольном комитете.

Кроме этого, Рада рассмотрит законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями Президента и 13 проектов постановлений об отмене голосования за законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

На ближайшем внеочередном заседании парламент не намерен рассматривать законопроект №2571 о банках.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

Кроме того, финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%. 

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект изменений государственного бюджета за основу и в целом.

Больше новостей о: Верховная Рада Внеочередное заседание Госбюджет-2020 Изменения в госбюджет

В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание
Новости
Тищенко может завалить все наработки "Слуги народа" в Киеве, – политолог 10:07
В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных 10:00 Инфографика
В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники 09:54
Первыми откроют парки, а школьники пойдут на ВНО. Ляшко рассказал о первых карантинных послаблениях 09:54
Рада закупила медицинских масок и защитных очков почти на 200 тыс. гривен 09:38
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании 11:25
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
больше новостей
В США более полутора тысяч смертей от COVID-19 за сутки. Данные на 13 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok