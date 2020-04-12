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12 апреля 2020, воскресенье, 12:30 203
Кабмин 2020-04-12T12:55:55+03:00
Українські Новини
Финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%

Финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%

Ярина Вацяк
Кабмин, Верховная Рада, Медицина, Госбюджет, Минздрав, Госбюджет-2020
Медицина Фото: freepik
Медицина Фото: freepik

Доработанный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год предусматривает увеличение финансирования Министерства здравоохранения на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен в то время, как в Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек.

Об этом говорится в законопроекте №3279-д, зарегистрированном в Верховной Раде 11 апреля, передают Українськi Новини.

Как и в ранее представленных изменениях в бюджет, субвенция на развитие экстренной медицины в размере 922,569 млн гривен обнуляется, а данные средства предлагается направить на централизованное развитие экстренной медицины.

Финансирование Национальной службы здоровья предлагается увеличить на 15,726 млрд гривен до 88,016 млрд гривен.

При этом финансирование программы медицинских гарантий для населения будет увеличено на 15,795 млрд гривен до 87,796 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить доходы государственного бюждета на 2020 год на на 119,745 млрд гривен до 975,834 млрд и увеличить расходы на 82,393 млрд гривен до 1 281,625 млрд, увеличив предельный размере дефицита в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен.

Ранее, 30 марта, Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

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