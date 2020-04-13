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13 апреля 2020, понедельник, 10:43 633
Президент 2020-04-13T10:43:24+03:00
Українські Новини
Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Рады в понедельник

Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Рады в понедельник

Кира Молчанова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Президент Украины, Владимир Зеленский
Зеленский в маске
Зеленский в маске

Президент Владимир Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник.

Об этом депутат парламента от фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Мы сегодня ожидаем Президента, чтобы он добавил свою аргументацию, свое видение тех законопроектов, которые необычайно важны сегодня", — сказал он.

По словам Шинкаренко, при голосовании за важные законопроекты Зеленский присутствует в зале заседаний, выражая и демонстрируя свою поддержку депутатам.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.


Кроме того, финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%. 

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект изменений государственного бюджета за основу и в целом.

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