Комитет Рады одобрил поправки в госбюджет на 2020 год

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект изменений государственного бюджета за основу и в целом, который Рада обсудит 13 апреля на внеочередном заседании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, передают Українськi Новини.

"Рекомендовано Верховной Раде законопроект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом как закон в новой редакции, подготовленной Комитетом по вопросам бюджета совместно с Министерством финансов", - говорится в нем.

По словам депутата парламента Алексея Гончаренко (фракция "Европейской солидарности") по сравнению с внесенным Кабинетом Министров проектом, утверждены следующие изменения: уменьшен фонд на борьбу с коронавирусом COVID-19 на 2 млрд гривен до 64,9 млрд гривен, восстановлены дотации аграриям в размере 4 млрд гривен (Кабмин предлагал 2,5 млрд гривен), добавлены 100 млн гривен на строительство аэропорта в Днипре (Кабмин предлагал не выделять средств совсем), добавлены 21 млн гривен на Украинский институт при Министерстве иностранных дел, добавлены 15 млн гривен на Национальный парк "Софиевка".

Гончаренко также отметил, что предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных заработных плат (47 тыс. гривен) не только на время карантина, а до конца 2020 года не набрало достаточного количества голосов и было отклонено.

Согласно документу, по сравнению с редакцией законопроекта от 29 марта, расходы на Фонд по борьбе с COVID-19 сокращен на 32,39 млрд гривен до 64,67 млрд гривен, но при этом Минздраву добавлены 15,8 млрд гривен для осуществления доплат к зарплатам медработников, борющихся с COVID-19, Минсоцполитики – добавлены 10,6 млрд гривен для выплаты надбавок к пенсиям.

Частично предлагается восстановить расходы на госфонд регионального развития (4,9 млрд гривен), а также на образование, науку, культуру, спорт, здравоохранение.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.