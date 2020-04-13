Оригінальні крашанки: 7 легких способів зробити гарні великодні яйця

Страсний тиждень вже почався, і в той час, як католики вже відсвяткували Великдень з невеликими відмінностями в традиціях, православні християни розпочинають приготування до найважливішого свята року. Одним з найзнаковіших атрибутів його, звичайно ж, вважаються барвисті яйця - крашанки. Українські Новини зібрали цікаві способи зробити крашанки різної складності в домашніх умовах.

Найпростіший варіант оформити яйця до свята - це, звичайно ж, використовувати звичні всім продукти з власного холодильника. Наприклад, цибулиння дасть коричнево-червоний колір, буряк перетворить шкаралупу в рожевий, а куркума - в жовтий. Але найбільш незвичайним і приємним кольором стане бузковий, який можна отримати за допомогою звичайної чорниці.

Крашанки. Фото: pixabay.com

Лушпиння цибулі потрібно буде проварити приблизно годину, щоб воно віддала колір, а після в тій же воді зварити яйця. Насиченість кольору буде залежати від кількості продукту, кинутого в воду і часу його виварювання.

Куркума дає яскравий жовтий колір: досить прокип'ятити воду протягом 10-20 хвилин з лише кількома ложками спеції, а потім занурити в те, що вийшло яйца.

А щоб отримати бузкове забарвлення, потрібно розтовкти ягоди чорниці в воді і проварити з яйцями. Деяким вдається використовувати навіть варення або сік.

Навести красу на яйці можна і за допомогою купленої фарби. Зазвичай така продається в декількох кольорах. Але її головний мінус - розводи. Але навіть за допомогою них можна зробити нехитрий, але більш приємний для ока візерунок. Для цього достатньо лише перестати намагатися приховати підтікання і нерівномірність кольору, давши волю зайвим мазкам і рухам.

Необережне фарбування. Фото: pixabay.com

Або наносити харчову фарбу за допомогою кисті, розписуючи яйце.

Розпис. Фото: pixabay.com

Ще за старих часів для нанесення складних орнаментів використовували писачки і свічки. Це інструмент з маленькою металевою чашею, в якому підігрівався віск за допомогою вогню. Спочатку яйце фарбують в основний колір. Потім за допомогою писачка розігрітий рідкий віск наноситься на шкаралупу, щоб закрити місця, на які фарба потрапити не повинна (своєрідний трафарет з воску), а потім занурювали в інший колір. Те, що не було закрито воском вбирало інший тон, і з'являлася писанка, кожен елемент якої був символічним.

Писанка. Фото: pixabay.com

Але, щоб спростити задачу, за допомогою крапель воску зі свічки можна зробити точковий візерунок на пофарбованому яйці. Або зробити трафарет з підручних матеріалів.

Точковий візерунок. Фото: pixabay.com

Найвитонченішим, але простим варіантом для нанесення малюнка можна назвати використання звичайної зубної щітки. Її слід занурити в бажану фарбу, особливо ошатно виглядає золотий колір, і, провівши по ворсинкам пальцем, зробити барвисті бризки на яйці.

Також можна звернутися до наклейок або декупажу яєць. Останній варіант відбувається за допомогою серветок з візерунком. Акуратно відірвавши частину серветки, на якій присутній малюнок, потрібно покласти її на вже зварене яйце і змастити білком, який виступить природним і досить міцним клейним засобом. Після чого залишити обсохнути те, що вийшло, протягом декількох годин.

Декупаж яєць. Фото: pixabay.com

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