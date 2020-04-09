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09 апреля 2020, четверг, 19:01 60
Lifestyle 2020-04-09T19:45:02+03:00
Українські Новини
Вкусная Пасха-2020: пошаговый рецепт приготовления итальянской "паски"

Вкусная Пасха-2020: пошаговый рецепт приготовления итальянской "паски"

Елена Новикова
Пасха, Рецепт, Десерт, Пасха-2020, Панеттоне, Рецепт выпечки
Панеттоне. Фото: pixabay
Панеттоне. Фото: pixabay

В этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Из-за карантина у хозяек также появилось больше времени для кулинарных экспериментов. Миланский десерт панеттоне разнообразит праздничный стол. По форме и способу приготовления он напоминает традиционную паску. Панеттоне обычно имеет куполообразную форму и составляет около 30 см в высоту. Изготавливается из мягкого, не полностью пропеченного теста с засахаренными фруктами и изюмом и подается порезанным на кусочки. О том, как приготовить панеттоне, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты:

  • мука – 800-850 г
  • молоко – 1 стакан (250 мл)
  • сахар – 1,5 стакана
  • свежие дрожжи – 40 г
  • сливочное масло – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • яичные желтки – 2 шт.
  • цукаты — 2/3 стакана
  • изюм – 150 г
  • курага – 150 г
  • мускатный орех молотый – 1 ч. л.
  • кардамон – 0,5 ч. л.
  • цедра лимона или апельсина – 1 ст. л.
  • ванильный сахар – 2 пакетика

Способ приготовления:

Шаг 1. Дрожжи вместе с 2 ст. л. сахара положите в небольшую емкость. Разотрите и влейте туда 3-4 ст. л. теплого молока. Добавьте 2 ст. л. муки, размешайте. Оставьте на 10-15 минут до появления пузырьков на поверхности. Это поможет быстрее активировать дрожжи.

Шаг 2. В большую миску просейте 2 стакана муки. Влейте теплое молоко, размешайте с мукой. В густую, вязкую массу вылейте растворенные в молоке дрожжи. Размешивайте опару ложкой, пока она не станет почти однородной, тягучей. Накройте ее крышкой, уберите в теплое место без сквозняков. В тепле опара должна постоять минимум час. За это время она поднимется в 3-4 раза, размягчится, станет рыхлой. На тесте появятся многочисленные дырочки. Когда опара начнет слегка оседать – самое время замешивать тесто.

Шаг 3. Взбейте яйца, добавьте желтки и вылейте все в опару. Мягкое масло нарежьте кусочками в опару, насыпьте также сахар и все тщательно размешайте до полного соединения с опарой. Насыпьте еще 3 стакана просеянной муки, все специи и пряности.

Шаг 4. Тесто для панеттоне нужно очень хорошо вымесить. Сперва оно будет липким. Муку подсыпайте буквально по ложке. В итоге должно получиться мягкое, пластичное тесто, однородное и маслянистое. Положите его в просторную посуду, накройте. Поставьте в тепло примерно на 1,5 часа.

Шаг 5. Цукаты и курагу нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 6. Подошедшее тесто обомните, добавьте цедру, распаренный изюм, курагу и цукаты. Вымесите тесто еще раз и снова дайте ему подойти. Подходить оно должно в той форме, в которой будет выпекаться панеттоне. Форму обязательно смажьте маслом, выложите дно и стенки промасленным пергаментом.

Шаг 7. Через час тесто увеличится в 3-4 раза – теперь можно смазать его желтком и ставить в разогретую духовку. Температуру поддерживайте в пределах 180-190 градусов, выпекается пирог минут 45-50. Готовую выпечку очень осторожно достаньте из формы и остудите на решетке.

Шаг 8. Панеттоне не принято посыпать сахарной пудрой или украшать глазурью. Пирог оборачивают красивой бумагой и обвязывают яркой лентой. Традиционно к панеттоне предлагают сладкое красное вино, горячий шоколад или кофе.

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