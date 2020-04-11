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11 квітня 2020, субота, 19:44 10
Суспільство 2020-04-11T19:47:46+03:00
Українські Новини
В МОЗ пояснили, в яких випадках на вулиці може знаходиться більше двох людей

В МОЗ пояснили, в яких випадках на вулиці може знаходиться більше двох людей

Таня Войтюк
Карантин, МОЗ, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В умовах карантину одним з обмежень була заборона на перебування на вулиці в групі більш ніж двох людей. МОЗ підтвердив, що по троє гуляти не можна.

Про це повідомили в прес-службі.

На час карантину рекомендується пересуватися групами не більше двох осіб. Винятком може бути супроводу дітей незалежно від їх кількості. Діти до 14 років можуть перебувати в громадських місцях лише в супроводі дорослих.

У Моз повідомили, що це зроблено передусім для вашої безпеки і запобігання поширення коронавирусной хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, Київської області рекомендували обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях 11-13 квітня та 18-21 квітня, а Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

Тим часом, у самому Києві мер столиці заявив, що комендантську годину вводитися не буде.

Поки що прем'єр-міністр України каже, що громадський транспорт зможуть запустити тільки до літа.

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