Можно ли выходить из дома на выходных: полиция объяснила ограничения передвижения

Комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13:00 часов 11 апреля по 6:00 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможна только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", - говорится в нем.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет.

Пока же премьер-министр Украины говорит, что общественный транспорт смогут запустить только к лету.