Сьогодні на Буковині вводиться жорсткий карантин через Covid-19

В той час, як на ранок 9 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією в Україні збільшилось на 311 до 2 203, лідирують Київська та Чернігівська області, з сьогоднішнього дня в Чернівецькій області запроваджується жорсткий карантин у зв'язку з епідемією Covid-19.

Так, з 13:00 11 квітня (субота) до 06:00 13 квітня (понеділок) в Чернівецькій області буде діяти особливий режим.

В регіоні будуть закриті всі магазини, включаючи продовольчі.

Бензин буде відпускатися на АЗС тільки автомобілям державних служб.

Громадянам категорично не рекомендується залишати свої будинки.

У зв'язку зі спалахом коронавіруса Covid-19 з 3 квітня 2020 року в Чернівецькій області вводять особливий режим в'їзду-виїзду.

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня мер Чернівців Олексій Каспрук розпорядився перекрити дороги на в'їзд і виїзд з міста через загрозу поширення коронавірусу. З 3 квітня вся Чернівецька область обмежила в'їзд і виїзд громадян і транспортних засобів.

Тим часом, Тернопіль не буде за прикладом Чернівців та Луцька вводити режим максимального обмеження пересування на вихідні 11-13 квітня.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує Миколаївської області усунути порушення в алгоритмі тестування на коронавірусну інфекцію.