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10 апреля 2020, пятница, 18:55 160
Общество 2020-04-10T18:56:25+03:00
Українські Новини
В Тернополе решили не вводить максимальное ограничение передвижения на этих выходных

В Тернополе решили не вводить максимальное ограничение передвижения на этих выходных

Кира Молчанова
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Медицинская маска
Медицинская маска

Тернополь не будет по примеру Черновцов и Луцка вводить режим максимального ограничения передвижения на выходные 11-13 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник пресс-службы мэрии Тернополя Марьяна Зварич.

"У нас состоялось заседание оперативного штаба. На наш взгляд и на взгляд эпидемиологов, тех мероприятий, которые уже есть в городе, на данный момент достаточно для контроля ситуации", - сказала она.

Зварич добавила, что при этом правоохранители будут работать в усиленном режиме, но о "комендантском часе" речь не идет.

Она отметила, что, по данным эпидемиологов, 77% зараженных коронавирусом - люди в возрасте 30-65 лет и это свидетельствует о ненадлежащем соблюдении ограничительных карантинных мер жителями.

Как сообщали Українськi Новини, Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные.

Кроме того, ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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