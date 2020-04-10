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10 апреля 2020, пятница, 17:05 204
Общество 2020-04-10T17:05:44+03:00
Українські Новини
Минздрав дал рекомендации Николаевской области по устранению нарушений алгоритма тестирования на коронавирус

Минздрав дал рекомендации Николаевской области по устранению нарушений алгоритма тестирования на коронавирус

Елизавета Кесельман
Минздрав, Николаев, Рекомендации, Тест на коронавирус, Коронавирус в Николаеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Отследили все алгоритмы работы от звонка пациента до доставки образцов. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, определенные нарушения. Сразу были даны рекомендации. Думаю, они будут сразу учтены и ситуация в Николаевской области относительно увеличения количества тестирований будет улучшена", - сказал он.

Ляшко сообщил, что образцы больных, которые находятся в учреждениях здравоохранения на территории Николаевской области, были направлены в другую область для проведения параллельного исследования. Это поможет установить наличие или отсутствие сокрытия данных по заболеваемости в области.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2 тысяч. При этом в Николаевской области случаев коронивирусной инфекции до сих пор не зафиксировано.

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