Минздрав дал рекомендации Николаевской области по устранению нарушений алгоритма тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Отследили все алгоритмы работы от звонка пациента до доставки образцов. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, определенные нарушения. Сразу были даны рекомендации. Думаю, они будут сразу учтены и ситуация в Николаевской области относительно увеличения количества тестирований будет улучшена", - сказал он.

Ляшко сообщил, что образцы больных, которые находятся в учреждениях здравоохранения на территории Николаевской области, были направлены в другую область для проведения параллельного исследования. Это поможет установить наличие или отсутствие сокрытия данных по заболеваемости в области.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2 тысяч. При этом в Николаевской области случаев коронивирусной инфекции до сих пор не зафиксировано.