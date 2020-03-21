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21 марта 2020, суббота, 08:18 1218
Политика 2020-03-21T08:18:17+02:00
Українські Новини
На въезде в Черновцы устанавливают бетонные блоки: город полностью закрывают

На въезде в Черновцы устанавливают бетонные блоки: город полностью закрывают

Надежда Комендантова
Коронавирус, Перекрытие движения, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Перекрытие движения. Фото: dorinfo.uа
Перекрытие движения. Фото: dorinfo.uа

Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился перекрыть дороги на въезд-выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса, после того, как было выявлено 10 новых случаев заражения только за сутки. 

Об этом говорится в распоряжении мэра, передают Українськi Новини.

"Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы", - сказано в нем.

В распоряжении мэр поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками.

Также, согласно ему, средства массовой информации должны проинформировать граждан о сложившейся ситуации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Как сообщали Українськi Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 2 до 41.

Также 20 марта в четырех областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации, в том чсле в Черновицкой. 

19 марта из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысяч человек.

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