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10 квітня 2020, пʼятниця, 15:18 6
Суспільство 2020-04-10T15:59:10+03:00
Українські Новини
Київська область рекомендувала обмежити пересування на вихідних

Київська область рекомендувала обмежити пересування на вихідних

Ярина Вацяк
Карантин, Обмеження руху, Коронавірус, Covid-19, карантин в Києві
Карантин Фото: pixabay.com
Карантин Фото: pixabay.com

Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує органам місцевого самоврядування області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях 11-13 квітня та 18-21 квітня в той час, як Київ ввів примусову карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Комісія вирішила: рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях у період вихідних та святкових днів (з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня, з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня)", - йдеться в ньому.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Також комісія вирішила посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень на території населених пунктів, у тому числі в парках, скверах, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей, посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах, обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину: не більшт як 2 людей і в захисних масках.

Згідно з повідомленням, при виявленні організованих трудових колективах хворих коронавірусом потрібно буде застосовувати обмежувальні протиепідемічні заходи до суб'єктів господарювання на 14 днів і складати план ліквідації осередку інфекційного захворювання за кожним таким суб'єктом господарювання і контролювати його виконання.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні.

Крім того, раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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