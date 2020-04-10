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10 апреля 2020, пятница, 15:14 1837
Общество 2020-04-10T15:18:43+03:00
Українські Новини
Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса

Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса

Елизавета Кесельман
Киев, Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Киеве

В то время, как Кличко не знает, когда в городе откроют метрополитен, Киевская городская государственная администрация вводит принудительный карантин на предприятиях и учреждениях, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

 

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания: на предприятиях, в учреждениях", - заявил Кличко.

Он не уточнил, что именно предусматривают такие меры.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Тем временем, в Киевской ОГА допустили продление карантина до осени. 

Кроме того, по последним данным, в Киеве коронавирусом заразились уже 350 человек, среди которых 2 медика. Всего в Украине более двух тысяч заболевших. 

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