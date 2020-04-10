Київ ввів примусовий карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавірусу

В той час, як Кличко не знає, коли в місті відкриють метрополітен, Київська міська державна адміністрації вводить примусовий карантин на підприємствах і установах, де зафіксовані спалахи коронавірусу. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання: на підприємствах, в установах", - заявив Кличко. Він не уточнив, що саме передбачають такі заходи. Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня. Тим часом у Київській ОДА допустили продовження карантину до осені. Крім того, за останніми даними, в Києві коронавірусом заразилися вже 350 чоловік, серед яких 2 медичних працівника. Всього в Україні більше двох тисяч хворих.