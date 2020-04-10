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10 квітня 2020, пʼятниця, 15:14 6
Суспільство 2020-04-10T16:00:02+03:00
Українські Новини
Київ ввів примусовий карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавірусу

Київ ввів примусовий карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Київ, коронавірус в Україні, Карантин в Україні

В той час, як Кличко не знає, коли в місті відкриють метрополітен, Київська міська державна адміністрації вводить примусовий карантин на підприємствах і установах, де зафіксовані спалахи коронавірусу.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

 

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці прийняла рішення про введення примусового карантину у місцях, де виявлені вогнища захворювання: на підприємствах, в установах", - заявив Кличко.

Він не уточнив, що саме передбачають такі заходи.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Тим часом у Київській ОДА допустили продовження карантину до осені.

Крім того, за останніми даними, в Києві коронавірусом заразилися вже 350 чоловік, серед яких 2 медичних працівника. Всього в Україні більше двох тисяч хворих.

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