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10 апреля 2020, пятница, 13:30 12
Общество 2020-04-10T13:30:56+03:00
Українські Новини
Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве

Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве

Елена Новикова
Метрополитен, Метро, Карантин, карантин в Киеве, Метро в Киеве, Открытие метро

В Киеве с 17 марта временно приостановили работу метро из-за карантина, который продлили до 24 апреля. Но несколько СМИ сообщили о том, что метрополитен планируют открыть 8-9 мая. О том, когда откроют метро в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, 10 апреля.

"Все будет зависеть от ситуации с распространением болезни. Я сегодня не могу назвать какие-то точные даты, пока по распоряжению правительства ограничительные меры до 24 апреля. Но опять же мы следим за ситуацией, по динамике. Мы не можем подвергать людей опасности", - сказал Кличко.

Также на данный момент важнее всего, чтобы ситуация ни в коем случае не ухудшилась после праздников.

 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве по данным на 10 апреля количество зафиксированных случаев коронавируса выросло до 348.

Ранее сообщалось о том, что киевляне могут сделать тест на коронавирус только в больнице.

Если врач отказывает в проведении теста на коронавирус, несмотря на имеющиеся симптомы, то киевляне могут обращаться на горячую линию КГГА или Министерства здравоохранения.

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