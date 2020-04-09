В Киевской ОГА допустили продление карантина до осени

В Украине по-прежнему действуют усиленные ограничения на период карантинка, который могут продлить до осени, если люди не будут их придерживаться.

Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге.

Согласно словам губернатора, в Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

"Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин продлится до осени этого года", - заявил он.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киевской области подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

Тем временем в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.