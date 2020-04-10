підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10 квітня 2020, пʼятниця, 12:30 1
Суспільство 2020-04-10T12:46:20+03:00
Українські Новини
Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка

Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Тест на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В київських аптеках українці не зможуть вільно купити швидкий тест на коронавірус. Про це під час брифінгу сьогодні, 10 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко зазначив, що в Києві купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо.

“Експрес-тести роблять тільки лікарі в медустановах столиці. Пацієнтам із симптомами захворювання медики спочатку повинні зробити експрес-тест на коронавірус, якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту, тобто, вже для лабораторного дослідження, щоб підтвердити або спростувати діагноз", - сказав Кличко.

За даними Кличка, експрес-тестів на коронавірус в Києві понад 13 тисяч.

Як повідомляли Українські Новини, серед хворих коронавірусом за минулу добу у Києві - 8 жінок у віці від 21 до 91 року і 14-річна дівчинка, а також четверо чоловіків віком від 35 років до 71 року.

А у Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві Тест на коронавірус

В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих
Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити
Новини
Клієнти "Закарпатгазу" сплатили 52% наданих послуг з доставки газу 12:50 Прес-реліз
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Кличко розповів, що робити киянам, яким відмовили у тестуванні на коронавірус 12:48
У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину, - Кличко 12:39
Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка 12:30
ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" спростив для клієнтів доступ до Особистого кабінету на 104.ua 12:28 Прес-реліз
більше новин
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію 21:17 Відео
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі, - ЗМІ 15:11
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла 15:28
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
більше новин
У світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавірусом. Дані на 10 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok