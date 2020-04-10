Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка

В київських аптеках українці не зможуть вільно купити швидкий тест на коронавірус. Про це під час брифінгу сьогодні, 10 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко зазначив, що в Києві купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо.

“Експрес-тести роблять тільки лікарі в медустановах столиці. Пацієнтам із симптомами захворювання медики спочатку повинні зробити експрес-тест на коронавірус, якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту, тобто, вже для лабораторного дослідження, щоб підтвердити або спростувати діагноз", - сказав Кличко.

За даними Кличка, експрес-тестів на коронавірус в Києві понад 13 тисяч.

Як повідомляли Українські Новини, серед хворих коронавірусом за минулу добу у Києві - 8 жінок у віці від 21 до 91 року і 14-річна дівчинка, а також четверо чоловіків віком від 35 років до 71 року.

А у Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.