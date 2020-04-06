Минздрав готов проводить 30 тыс. тестов на коронавирус в неделю: как получить направление

В то время, как Украина 26-й день на карантине, Министерство здравоохранения готово проводить по состоянию на данный момент 30 тыс. тестирований на коронавирус в неделю.

Об этом в ходе ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Украина готова проводить по состоянию на данный момент 30 тыс. тестирований в неделю, в дальнейшем наша стратегия развития позволит делать 80 тыс. тестирований. Мы сегодня рассматривали вопрос, почему у нас проводится около 1 тыс. тестов в день. Вопрос в том, что нет потребности", - сказал он.

Ляшко добавил, что на данный момент у всех граждан с подозрением на пневмонию берутся образцы и отправляются в лабораторию для тестирования на коронавирус.

В то же время, как пишет "Сегодня", бесплатные тесты проводят только по назначению врача и только в государственных клиниках. В частных – направление не нужно, впрочем, стоят тесты от 800 до нескольких тысяч гривен.

Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач Украины: "Мы привлекаем частные лаборатории. Есть различные механизмы добавления лабораторий. Это как их медицинское оборудование для использования ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, так и их работников, мобильные бригады, для того, чтобы увеличить доступность к тестированию населения нашей страны".

Медики отмечают, существует два вида тестирования: на антитела это тот самый экспресс-тест. Он готов за час-два, но часто бывает ошибочным. И тестирования с помощью полимерной цепной реакции. Ждать результата придется 3 дня, но ПЦР-тест является наиболее точным методом диагностики COVID-19.

В каких случаях делают тесты на коронавирус:

Боль в горле, кашель или повышенная температура. Это может быть обычная простуда, а может и признаки коронавируса. Чтобы не пропустить опасную болезнь, лучше провериться, чем гадать. Но на практике тесты в дефиците, причем везде. И Украина не исключение. Поэтому медики направляют на тестирование при нескольких условиях.

"При условии, что этот пациент за 14 дней до появления симптомов, имел контакт с человеком, у которого подтвержденная COVID-19-инфекция. Либо с пациентом, у которого, вероятно, на сегодняшний день есть инфекция", – говорит Татьяна Аникеева, врач-терапевт частной клиники.

Основанием пройти тест также является возвращение из страны, где фиксировали вспышки.

"Для того, чтобы сдать тест, сначала нужно прийти на прием к семейному врачу: либо к врачу терапевту, либо к врачу педиатру, возможно так же вызвать на дом врача. Врач осмотрит, и если он выявит показания к назначению тестирования на короноинфекцию, естественно он проведет забор мазков", – отмечает врач.

Как сообщали Українськi Новини, с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.