Зйомки шкільних онлайн-уроків оплатили волонтери без бюджетних коштів, – Офіс Зеленського

Офіс Президента (ОП) України повідомив, що виробництво онлайн-уроків в рамках реалізації проекту дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" здійснюється без залучення коштів державного бюджету, а силами та ресурсами волонтерів з числа недержавних громадських організацій.

Про це йдеться у відповіді ОП на інформаційний запит Українських Новин.

"Координацію проекту здійснюють Офіс Президента України, Міністерство освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і громадська спілка "Освіторія". Виробництво відео-уроків здійснюється без залучення коштів Державного бюджету України. Зйомки відбуваються силами, ресурсами та коштами недержавних організацій на волонтерських засадах", - вказано у документі.

У відповіді Офісу Президента зазначили, що "пошуком учителів, які б зголосилися взяти участь у проекті, займалося Міносвіти спільно з громадською спілкою "Освіторія". При відборі вчителів перевага надавалась тим педагогам, які мали вже досвід роботи перед відеокамерою та були готові оперативно включитись у роботу..

Нагадаємо, в Україні з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він триватиме до закінчення загальнонаціонального карантину. Програма даного проекту розрахована на школярів 5-11 класів, вони зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Також відеозаписи уроків доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України у соціальній мережі Facebook та відеохостингу YouTube. На YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі залишають домашні завдання, посилання на електронні версії підручників також можна знайти в описі.

З розкладом занять онлайн-школи можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міносвіти.

Як повідомляли Українські Новини, у ході онлайн-уроку історії для 5-класников вчитель допустив фактологічні помилки та навмисно надав ідеологічного забарвлення подіям.

Крім того, помилки під час онлайн-уроків вчителі допускали на уроках математика, географії та української мови.

1 квітня дружина Президента Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.

18 березня Президен Володимир Зеленський анонсував запуск онлайн-уроків для школярів 5-11 класів.