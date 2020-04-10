підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
10 квітня 2020, пʼятниця, 06:08 19 Документ
Президент 2020-04-10T09:00:02+03:00
Українські Новини
Зйомки шкільних онлайн-уроків оплатили волонтери без бюджетних коштів, – Офіс Зеленського

Зйомки шкільних онлайн-уроків оплатили волонтери без бюджетних коштів, – Офіс Зеленського

Петро Стуженко
Офіс Президента України, Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн-уроки
Офіс Президента України. Фото: president.gov.ua
Офіс Президента України. Фото: president.gov.ua

Офіс Президента (ОП) України повідомив, що виробництво онлайн-уроків в рамках реалізації проекту дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" здійснюється без залучення коштів державного бюджету, а силами та ресурсами волонтерів з числа недержавних громадських організацій.

Про це йдеться у відповіді ОП на інформаційний запит Українських Новин.

"Координацію проекту здійснюють Офіс Президента України, Міністерство освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і громадська спілка "Освіторія". Виробництво відео-уроків здійснюється без залучення коштів Державного бюджету України. Зйомки відбуваються силами, ресурсами та коштами недержавних організацій на волонтерських засадах", - вказано у документі.

У відповіді Офісу Президента зазначили, що "пошуком учителів, які б зголосилися взяти участь у проекті, займалося Міносвіти спільно з громадською спілкою "Освіторія". При відборі вчителів перевага надавалась тим педагогам, які мали вже досвід роботи перед відеокамерою та були готові оперативно включитись у роботу..

Нагадаємо, в Україні з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він триватиме до закінчення загальнонаціонального карантину. Програма даного проекту розрахована на школярів 5-11 класів, вони зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Також відеозаписи уроків доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України у соціальній мережі Facebook та відеохостингу YouTube. На YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі залишають домашні завдання, посилання на електронні версії підручників також можна знайти в описі.

З розкладом занять онлайн-школи можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міносвіти.

Як повідомляли Українські Новини, у ході онлайн-уроку історії для 5-класников вчитель допустив фактологічні помилки та навмисно надав ідеологічного забарвлення подіям.

Крім того, помилки під час онлайн-уроків вчителі допускали на уроках математика, географії та української мови.

1 квітня дружина Президента Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.

18 березня Президен Володимир Зеленський анонсував запуск онлайн-уроків для школярів 5-11 класів.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Офіс Президента України Всеукраїнська школа онлайн Онлайн-уроки

Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити
Пенсії почнуть індексувати в травні. Кабмін прийняв постанову
Новини
У Чернівецькій області завтра закриють продуктові та заправки 09:05
Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити 08:28
Аваков припускає, що карантин закінчиться в травні 08:20
Зйомки шкільних онлайн-уроків оплатили волонтери без бюджетних коштів, – Офіс Зеленського 06:08 Документ
Пенсії почнуть індексувати в травні. Кабмін прийняв постанову 06:00 Інфографіка
більше новин
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію 21:17 Відео
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
"Протефлазід" - просто суміш трав, настояних на спирті, - Супрун 10:29
більше новин
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла 15:28
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
більше новин
Долар подорожчав. Офіційний курс валют на п'ятницю і вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok