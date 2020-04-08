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08 апреля 2020, среда, 21:17 77 Видео
Общество 2020-04-08T21:36:32+03:00
Українські Новини
Онлайн-урок истории Украины во время карантина: Перепутали императоров, захватили Болгарию

Онлайн-урок истории Украины во время карантина: Перепутали императоров, захватили Болгарию

Сергей Паламаренко
Онлайн-уроки, Элла Сытник, Киевская школа №250, Всеукраинская онлайн-школа
Элла Сытник провела онлайн-урок истории для пятиклассников. Кадр из видео
Элла Сытник провела онлайн-урок истории для пятиклассников. Кадр из видео

В ходе онлайн-урока истории для пятикласников в рамках проекта "Всеукраинская онлайн-школа" учитель допустил несколько фактологических ошибок и намеренно предал идеологическую окраску излагаемым описаниям событий. Данные онлайн-уроки заказало Министерство образования, рекомендовал Президент Владимир Зеленский, а видеосъемки провели общественные организации.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Сотрудники издания ознакомились с онлайн-уроком истории для 5-классников, который провела учитель киевской школы №250 Элла Сытник. В течение одного урока учитель попыталась охватить огромный исторический период - от Тараса Шевченко до Голодомора. Тема урока звучала так: "Бурные годы или Украинская революция (1917-1921 годов) и почему Голодомор 1932-1933 годов называют жатвой скорби".

В ходе урока учитель:

  • представила весьма спорное определение понятия "империя";
  • упоминая императоров Росийской империи перепутала Николая I и Николая II;
  • перечислила только негативные факты пребывания украинских территорий в составе Росийской империи;
  • предложила для оценки событий ученикам "эмодзи", среди которых количество негативых преобладало над позитивными;
  • назвала русско-турецкую войны 1877 года, в ходе которой Болгария получила независимость от Османской империи, "захватнической войной";  
  • представила Первую мировую войну как войну австрийского и русского императоров, причем исключительно на территории Украины;
  • рассказывая о создании самопровозглашенной Центральной рады, настаивала на единогласной народной поддержке;
  • заявила об объявлении в декабре 1917 года большевиками войны и их вторжении на территорию Украины;
  • говоря о советском периоде истории Украины, учитель акцентировала только на негативе;
  • не сказала ни слова как о Голодоморе, так и о его причинах, несмотря на заявленную тему урока.

Напомним, в Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Он продлится до окончания общенационального карантина. Программа данного проекта рассчитана на школьников 5-11 классов, они смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Также видеозаписи уроков будут доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. На YouTube-канале Минобразования в описании под каждым видео учителя оставляют домашние задания, ссылки на электронные версии учебников можно найти в описании.

С расписанием занятий онлайн-школы можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку.

18 марта Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов.

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