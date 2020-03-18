Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели

И пока в Украине длится карантин, со следующей недели будет запущен сервис трансляции уроков для школьников 5-11классов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.



"Со следующей недели будет запущена централизированая система онлайн-уроков дистанционного обучения учеников с 5 по 11 класс", - сказал он.



На данный момент уроки для подготовки к ЗНО транслируются на канале "Рада" с 8:00 до 9:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера.



Они также доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки.







Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) поручила департаменту образования и науки администрации организовать дистанционное обучение школьников и студентов.



Ранее пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина. 4 апреля состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а 11 апреля - по другим предметам.



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