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18 марта 2020, среда, 22:00 487
Общество 2020-03-18T22:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели

Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели

Валерия Драгомирова
Школьники, Карантин, Владимир Зеленский, Онлайн-уроки

И пока в Украине длится карантин, со следующей недели будет запущен сервис трансляции уроков для школьников 5-11классов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Со следующей недели будет запущена централизированая система онлайн-уроков дистанционного обучения учеников с 5 по 11 класс", - сказал он.

На данный момент уроки для подготовки к ЗНО транслируются на канале "Рада" с 8:00 до 9:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера.

Они также доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки.



Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) поручила департаменту образования и науки администрации организовать дистанционное обучение школьников и студентов.

Ранее пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина. 4 апреля состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а 11 апреля - по другим предметам.

Кроме того, чем заняться на карантине. А также как подтянуть английский за три недели карантина. 

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