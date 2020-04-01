Елена Зеленская приняла участие в съемках онлайн-урока по украинскому языку

Жена Президента Елена Зеленская приняла участие в подготовке онлайн-урока по украинскому языку для учеников пятых классов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", который стартует с понедельника, 6 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Так, сообщается, что во время съемок дистанционного урока первая леди обратилась к родителям с просьбой следить за расписанием и поощрять своих детей участвовать в познавательных эфирах.

Съемки онлайн-урока. Фото: Офис Президента

"Карантин - это необходимая мера для здоровья и безопасности каждого из нас. И я еще раз прошу украинцев соблюдать его правила и оставаться дома. Но карантин - это не каникулы. И он не помешать доступа наших школьников к качественным знаниям. Поэтому смотрим "Всеукраинскую школу онлайн" и продолжаем оставаться дома с пользой ", - сказала Елена Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования и науки будет проводить трансляции видео-уроков для учеников 5-11 классов на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам на период действия карантина.

Также Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.