Смачний Великдень-2020: покроковий рецепт приготування італійської "паски"

В цьому Великдень пройде в умовах карантину. Через карантин у господарок також з'явилося більше часу для кулінарних експериментів. Міланський десерт панеттоне урізноманітнює святковий стіл. За формою і способом приготування він нагадує традиційну паску. Панеттоне зазвичай має куполоподібну форму і становить близько 30 см у висоту. Виготовляється з м'якого, не в повному обсязі пропеченного тіста з зацукрованими фруктами і родзинками і подається порізаним на шматочки. Про те, як приготувати панеттоне, розкажуть Українські Новини.

Інгредієнти:

борошно – 800-850 г

молоко – 1 стакан (250 мл)

цукор – 1,5 стакана

свіжі дріжджі – 40 г

вершкове масло – 150 г

яйця – 3 шт.

яєчні жовтки – 2 шт.

цукати — 2/3 стакана

родзинки– 150 г

курага – 150 г

мускатний горіх мелений - 1 ч. л.

кардамон – 0,5 ч. л.

цедра лимона або апельсина – 1 ст. л.

ванільний цукор – 2 пакетика

Спосіб приготування:

Крок 1. Дріжджі разом з 2 ст. л. цукру покладіть в невелику ємність. Розітріть і влийте туди 3-4 ст. л. теплого молока. Додайте 2 ст. л. борошна, розмішайте. Залиште на 10-15 хвилин до появи пухирців на поверхні. Це допоможе швидше активувати дріжджі.

Крок 2. У велику миску просійте 2 склянки борошна. Влийте тепле молоко, розмішайте з борошном. В густу, в'язку масу вилийте розчинені в молоці дріжджі. Розмішуйте опару ложкою, поки вона не стане майже однорідною, тягучою. Накрийте її кришкою, приберіть в тепле місце без протягів. У теплі опара повинна постояти мінімум годину. За цей час вона підніметься в 3-4 рази, розм'якшити, стане рихлою. На тесті з'являться численні дірочки. Коли опара почне злегка осідати - саме час замішувати тісто.

Крок 3. Збийте яйця, додайте жовтки і вилийте все в опару. М'яке масло наріжте шматочками в опару, насипте також цукор і все ретельно розмішайте до повного з'єднання з опарою. Насипте ще 3 склянки просіяного борошна, все спеції і прянощі.

Крок 4. Тісто для панеттоне потрібно дуже добре вимісити. Спершу воно буде липким. Борошно підсипати буквально по ложці. У результаті повинно вийти м'яке, пластичне тісто, однорідне і масляниста. Покладіть його в просторий посуд, накрийте. Поставте в тепло приблизно на 1,5 години.

Крок 5. Цукати і курагу наріжте невеликими шматочками.

Крок 6. Тісто, що підійшло обомніте, додайте цедру, розпарені родзинки, курагу і цукати. Вимісити тісто ще раз і знову дайте йому підійти. Підходити воно повинно в тій формі, в якій буде випікатися панеттоне. Форму обов'язково змастіть маслом, викладіть дно і стінки промасленим пергаментом.

Крок 7. Через годину тісто збільшиться в 3-4 рази - тепер можна змастити його жовтком і ставити в розігріту духовку. Температуру підтримуйте в межах 180-190 градусів, випікається пиріг хвилин 45-50. Готову випічку дуже обережно дістаньте з форми і остудити на решітці.

Крок 8. Панеттоне не прийнято посипати цукровою пудрою або прикрашати глазур'ю. Пиріг обертають красивою папером і обв'язують яскравою стрічкою. Традиційно до панеттоне пропонують солодке червоне вино, гарячий шоколад або кави.