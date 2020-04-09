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09 квітня 2020, четвер, 12:03 14 Інфографіка
Суспільство 2020-04-09T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській Лаврі 26 нових випадків коронавірусу. У столиці 335 інфікованих

У Києво-Печерській Лаврі 26 нових випадків коронавірусу. У столиці 335 інфікованих

Анна Рудык
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус у Києві 8 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 41 людини до 335, померлих - на 1 до 6.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість киян, хворих коронавірусом, збільшилася майже в три рази в порівнянні з попередніми днями - на 41 людину... За минулу добу в столиці ще один випадок - смертельний", - сказав він.

2 із хворих - медики, а загальна кількість хворих медиків становить 14 осіб.

Серед хворих: 11 жінок у віці від 26 до 71 року і дівчинка, вік якої півроку, а також 29 чоловіків - від 36 до 70 років.

В медичні установи Києва госпіталізовано 6 хворих, інші лікуються вдома в режимі самоізоляції під контролем лікарів.

Коронавірус в Києві. Фото: КМДА

Коронавірус в Києві. Фото: КМДА

Як захиститися від коронавіруса:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом. Також станом на 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 – померли.

Тим часом у Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль здавали ПЛР-тест на коронавірус.

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