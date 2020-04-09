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09 апреля 2020, четверг, 10:28 595
Общество 2020-04-09T10:28:46+03:00
Українські Новини
В Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом, — Центр общественного здоровья

В Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом, — Центр общественного здоровья

Кира Молчанова
Больницы, Коронавирус, ЦОЗ, коронавирус в Украине, лечение коронавируса
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В Украине, где 1892 зарегистрированных случаев COVID-19, 848 больных коронавирусной инфекцией находятся в больницах. Из них 40 пациентов — это дети. Остальные получают амбулаторное лечение.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передают Українськi Новини.

"Всего госпитализировано 848 человек, из них 40 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находится 38 больных. На амбулаторном лечении находится 941 человек", — сказал он.

При этом 82% заболевших составляют люди старше 30 лет.

Кузин отметил, что среди 57 умерших от коронавирусной инфекции 31 женщина и 26 мужчин; 84% умерших были старше 50 лет.

По его словам, из 224 новых случаев заболевания, которые были подтверждены 8 апреля, 8 случаев зафиксировано у детей.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

В Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

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