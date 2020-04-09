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09 апреля 2020, четверг, 11:19 525
Президент 2020-04-09T11:35:17+03:00
Українські Новини
Зеленского и Шмыгаля тестировали на коронавирус

Зеленского и Шмыгаля тестировали на коронавирус

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Офис президента, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль сдавали ПЦР-тест на коронавирус, которым в Украине заразились почти 2 тыс. человек. Об этом УП сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, Тимошенко сообщил, что ПЦР-тесты сделали не только президенту, но и руководителям Офиса президента.

"И президенту сделали, руководителю офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - рассказал Тимошенко.

Также он отметил, что в случае заболевания президента работа будет происходить в телефонном режиме.

"Какой протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то - работа будет происходить в телефонном режиме", - подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщали Українські Новини, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом.

Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

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