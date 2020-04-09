Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам

В Украине уже 1892 случая коронавируса, которым по всему миру заразились почти 1,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 102 случая; Волынская область - 38 случаев; Днепропетровская область - 41 случай; Донецкая область - 11 случаев; Житомирская область - 31 случай; Закарпатская область - 51 случай; Запорожская область - 47 случаев; Ивано-Франковская область - 218 случаев; Кировоградская область - 78 случаев; г. Киев - 300 случаев; Киевская область - 130 случаев; Львовская область - 61 случай; Луганская область - 3 случая; Одесская область - 43 случая; Полтавская область - 19 случаев; Ровенская область - 64 случая; Сумская область - 56 случаев; Тернопольская область - 169 случаев; Харьковская область - 5 случаев; Херсонская область - 18 случаев; Хмельницкая область - 16 случаев; Черновицкая область - 302 случая; Черкасская область - 80 случаев; Черниговская область - 9 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Ранее Українські Новини писали, куда и при каких условиях можно выходить пенсионерам в карантин. Также в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.