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09 апреля 2020, четверг, 09:35 392 Инфографика
Общество 2020-04-09T09:42:34+03:00
Українські Новини
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам

Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине уже 1892 случая коронавируса, которым по всему миру заразились почти 1,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 102 случая;
  • Волынская область - 38 случаев;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 31 случай;
  • Закарпатская область - 51 случай;
  • Запорожская область - 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 218 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • г. Киев - 300 случаев;
  • Киевская область - 130 случаев;
  • Львовская область - 61 случай;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 43 случая;
  • Полтавская область - 19 случаев;
  • Ровенская область - 64 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 169 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 18 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Черновицкая область - 302 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Ранее Українські Новини писали, куда и при каких условиях можно выходить пенсионерам в карантин.

Также в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.

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