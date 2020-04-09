Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам

В Украине уже 1892 случая коронавируса, которым по всему миру заразились почти 1,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

г. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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