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  • Великодні традиції: що символізує паска і яке їй надається значення
09 квітня 2020, четвер, 06:59 1
Життя 2020-04-09T06:59:01+03:00
Українські Новини
Великодні традиції: що символізує паска і яке їй надається значення

Великодні традиції: що символізує паска і яке їй надається значення

Елена Новикова
Паска, Великдень, Великдень-2020, Традиції Великодня
Святкова паска. Фото: Smachno.ua
Святкова паска. Фото: Smachno.ua

Великдень асоціюється у всіх з пасками, сирними пасками, крашанками та писанками. Але мало хто замислюється, що це не тільки традиційні страви великоднього столу, але і символи віри. Про те, яке значення надається великодній випічці, розкажуть Українські Новини.

На Великдень традиційно печеться солодка сирна паска, її також прийнято висвітлювати в церкві. Печеться вона в четвер перед святом, а в ніч з суботи на неділю висвітлюється. Ця страва є символом Гробу Господнього і готується вона у формі усіченої піраміди. Інгредієнти паски – сир, сметана і сухофрукти. Також пасха вважається символом веселощів і райського життя.

Ісус Христос, згідно з переказами, після Воскресіння приходив до апостолів на трапезу, де в центрі столу його завжди чекав хліб. Так і з'явилася традиція у храмі на окремому столі залишати хліб («артос» по-грецьки). По закінченні нічної великодньої літургії артос обов'язково освячується і потім після благословення в суботу роздається віруючим в храмі. А так як сім'я вважається малою Церквою, в кожному будинку з'явився звичай ставити свій артос – високий здобний хліб циліндричної форми. Паска може зберігатися до 40 днів. У давнину, шматочок від освяченого паски вважався лікувальним.

Раніше Укранські Новини повідомляли про те, як приготувати незвичайний солону паску з оливками і травами, безглютенову паску і паску в мультиварці.

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