Выходные в апреле. Сколько будут отдыхать украинцы в первую "карантинную" Пасху

В апреле 2020 года украинцев ждет дополнительный выходной в честь Пасхи, которую в этом году украинцы отметят дома и будут смотреть торжественные богослужения онлайн. Українські Новини расскажут о выходных в апреле 2020.

Так, в этом году в апреле католические и православные христиане отметят один из двенадцати важнейших праздников - Пасху. Католики отметят Пасху 12 апреля после окончания Великого поста 11 числа.

А 19 апреля Пасху отметят православные христиане, у которых Великий пост закончится 18 числа. В честь данного праздника украинцы получат дополнительный выходной.

Пасха всегда припадает на воскресенье (19 число в 2020 году). Следовательно, дополнительный выходной украинцам перенесут на понедельник, 20 апреля. Таким образом, украинцев ждет трехдневный уик-энд (18, 19, 20 число), однако его придется провести дома из-з карантина и распространения коронавируса в стране.

Всего в апреле 21 рабочий день и 9 выходных.

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