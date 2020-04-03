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03 апреля 2020, пятница, 06:00 103
Общество 2020-04-03T06:00:01+03:00
Українські Новини
Выходные в апреле. Сколько будут отдыхать украинцы в первую "карантинную" Пасху

Выходные в апреле. Сколько будут отдыхать украинцы в первую "карантинную" Пасху

Анна Рудык
Коронавирус, Пасха-2020, карантин в Украине, выходные в апреле
Пасха. Фото: pixabay.com
Пасха. Фото: pixabay.com

В апреле 2020 года украинцев ждет дополнительный выходной в честь Пасхи, которую в этом году украинцы отметят дома и будут смотреть торжественные богослужения онлайн. Українські Новини расскажут о выходных в апреле 2020.

Так, в этом году в апреле католические и православные христиане отметят один из двенадцати важнейших праздников - Пасху. Католики отметят Пасху 12 апреля после окончания Великого поста 11 числа.

А 19 апреля Пасху отметят православные христиане, у которых Великий пост закончится 18 числа. В честь данного праздника украинцы получат дополнительный выходной. 

Пасха всегда припадает на воскресенье (19 число в 2020 году). Следовательно, дополнительный выходной украинцам перенесут на понедельник, 20 апреля. Таким образом, украинцев ждет трехдневный уик-энд (18, 19, 20 число), однако его придется провести дома из-з карантина и распространения коронавируса в стране.

Всего в апреле 21 рабочий день и 9 выходных.

Как сообщали Українські Новини, также мы публиковали вкусный рецепт диетической творожной пасхи.

Также мы рассказали о том, как правильно соблюдать Великий пост и не навредить своему здоровью.

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