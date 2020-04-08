Волонтери створили чат-бот з питань короновіруса, щоб розвантажити "гарячі лінії" медиків

Волонтер і медичний експерт з профільною освітою Вікторія Безрядіна повідомила, що для розвантаження та полегшення напруженої роботи співробітників call-центрів екстреної медичної допомоги (ЕМД) волонтери створили чат-бот в кроссплатформенному месенджері Telegram з питань, що стосуються епідемії короновирусу COVID-19.

Про це Безрядина заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Оцініть. Чат-бот створений у відповідності з алгоритмом опитування осіб з підозрою на COVID-19. Отримані результати носять рекомендаційний характер", - написала вона.

Створений чат-бот може оцінювати ймовірність зараження за симптомами, епідеміологічного анамнезу та групами ризику для COVID-19, а також у відповідності з наданими відповідями може рекомендувати самоізоляцію, пояснити в яких випадках необхідно контактувати з сімейним лікарем, а коли вже потрібно викликати швидку допомогу.

Також чат-бот інформує про існуючі "гарячі лінії" для консультацій з медиками.

Крім того, за словами Безрядіної, волонтери сподіваються, що чат-бот допоможе зменшити навантаження на call-центри ЕМД, оцінити ризики та дозволить максимально швидко отримати рекомендації значній кількості людей.

Нагадаємо, з 6 квітня Кабінет Міністрів України посилив вимоги загальнонаціонального карантину та заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити вулицями групами більше двох людей, а також зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, як будуть карати за порушення карантину, як вигуляти собаку та не бути оштрафованим, які категорії населення знаходяться в групі ризику та як можна заразитися коронавірусом.