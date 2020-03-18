Как можно заразиться: Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе

Коронавирус стремительно распространяется по миру, где по состоянию на 18 марта заразилось более 12 тыс. человек. В связи с этим людей информируют о том, как не заразиться им и что нужно дезинфицировать в первую очередь.

Об этом сообщает доктор Комаровский в видеообращении.

1. Как быть с мобильным телефоном?

Согласно исследованиям, металл и пластик - то, где вирус сохраняется. Когда мы беремся за дверную ручку с инфекцией, а потом касаемся телефона - вирус остается на метале. Во многих компаниях призвали дезинфицировать свои мобильные устройства и по возможности пользоваться гарнитурой.

2. Куда бежать, в случае если заболел?

Никуда. Нужно самоизолироваться и не выходить на улицу. Если есть признаки затрудненного дыхания, необходимо вызывать скорую. В остальных случаях - сидеть дома и лечить ОРВИ.

Проветривать помещение, пить много жидкости и использовать парацетамол.

3. Передается ли коронавирус половым путем?

Передача вируса этим способом не доказана. Но нужно защитить верхние слизистые оболочки от попадания туда вируса, так как заболеть можно посредством поцелуев.

4. Горячая вода для профилактики.

Коронавирус не умирает при температуре 27 градусов.

5. "Синяя лампа", "звездочка" и оксолиновая мазь.

Эти средства не защищают от коронавируса.

6. Курение и коронавирус.

Курение усугубляет симптомы болезни. Среди заразившихся также есть курильщики.

7. Реальная опасность вируса?

Для большинства людей вирус не опасен, но нужно защищать тех, кто попадает в группу риска.

8. Увозить ли ребёнка в деревню?

Место пребывания ребенка не имеет значения. У детей коронавирус проявляется в легкой форме ОРВИ.

9. Почему нет заболевших в Африке?

Есть, но очень немного случаев, потому что мало тест-систем. Также большое количество ультрафиолета, которого боится вирус.

10. Вегетарианство и коронавирус?

Нормальный сбалансированный рацион не влияет на коронавирус. Возраст оказывает большее влияние, чем диеты.

11. Можно ли быть переносчиком коронавируса?

Можно. За двое суток перед появлением первых симптомов заболевания, человек может уже заражать других.

12. Ослабленный иммунитет.

Ослабленный иммунитет ухудшает прогнозы для взрослых, но не для детей.

13. Целесообразность иммуноглобулина.

Он не защищает от коронавирусной инфекции, поэтому против этого заболевания антитела бесполезны.

15. Ваше мнение насчет "рукотворности" Cov-2019? 10:02 - Ингаляции и пульмикорт.

Нет, это природное явление.

Ингаляция не обязательна. Можно использовать обычный увлажнитель в комнате.

Пульмикорт - гормональный препарат и не имеет никакого отношения к лечению коронавируса.

16. Можно ли детям во время карантина гулять на улице?

Карантин и каникулы - разные вещи. Карантин вводится для возможности избежать столпотворения, поэтому это время стоит потратить на чтение, просмотр фильмов и на семью.

17. Плановая вакцинация.

Можно в случае если посещение к врачу возможно с условием избежания столповорения и общественного транспорта. Лучше отложить на время карантина.

Если же было назначено заранее врачом планово, прививки делать нужно.

18. Влияние прививки от гриппа.

Нет. Прививка от гриппа защищает от гриппа.

19. Прививка от кори.

Нет, прививание от кори не защищает от коронавируса.

20. Может ли вирус распространяться через канализационные трубы?

Нет.

21. Обращаться к врачу с симптомами ОРВИ (коронавируса) не обязательно?

Если вы не входите в группу риска, проинформируйте своего семейного врача, а дальше тольок самоизоляция.

22. Кормление грудью, если заболеешь коронавирусом.

Нет данных, которые показывают, что вирус присутствует в грудном молоке. Но если мама больна коронавирусом, есть вероятность заразить его путем передачи через слизистую.

23. Если кормить грудью нельзя, то когда можно?

После карантина и окончания инкубационного периода.

24. Можно ли заразиться через фрукты?

Овощи лучше мыть или обдавать кипятком.

25. Что такое "тесный контакт"?

Под тесным контактом подразумвают расстояние менее двух метров и нахождение в тесном помещении с больным человеком более 15 минут.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Также в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как коронавирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить.