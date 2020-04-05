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05 апреля 2020, воскресенье, 22:49 2874
Общество 2020-04-05T23:20:54+03:00
Українські Новини
Карантин ужесточают. Как будут наказывать нарушителей новых правил

Карантин ужесточают. Как будут наказывать нарушителей новых правил

Надежда Комендантова
Штрафы, Наказание, карантин в Украине, усиление карантина, Ужесточение карантина
Коронавирус
Коронавирус

С понедельника, 6 апреля, в Украине начинают действовать новые ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. Одним из таких ограничений является запрет передвигаться по улице компаниями больше двух человек, выходить на прогулку в сквер или парк, находиться в общественных местах без маски или респиратора и ряд других ограничений. 

Так, согласно распоряжению Кабмина за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если человек нарушит санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, то может быть и уголовная ответственность.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что тяжелые случаи коронавируса фиксируют даже среди молодых и здоровых.

Тем временем на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

 

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