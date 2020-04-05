Ужесточение карантина: как выгулять собаку и не нарваться на штраф

С понедельника, 6 апреля, в Украине начинают действовать новые ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. В частности, это режим самоизоляции для пожилых людей, которые входят в группу риска заболевания COVID-19, запрет передвигаться по улице компаниями больше двух человек, а также запрет гулять в парках и скверах.

Так, согласно распоряжению Кабмина, которое он принял в пятницу, с 6 апреля украинцам запретят посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. И тут у многих украинцев возникает резонный вопрос: как быть с выгулом домашних животных?

Оказывается, эта ситуация входит в перечень исключений из запрета. Так, разрешено пойти в парк на прогулку только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

В то же время, выгуливать домашних животных в парках и скверах разрешается только одому человеку, а не вдвоем и тем более компанией.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.