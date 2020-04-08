Під Херсоном з обсервації втекли 17 українців, які повернулися з Криму

В той час, як в судах за порушення карантину влада в більшості випадків стає на бік українців, поліція склала 15 адміністративних протоколів на втекачів з пункту обсервації в Херсонській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції області, передають Українські Новини.

"Поліцейські склали адміністративні протоколи стосовно 15 осіб, які самовільно покинули центр обсервації в Каланчацькому районі", - йдеться в ньому.

Зазначено, що там вони повинні були перебувати по поверненню з Криму.

"За порушення правил обсервації громадяни повинні сплатити штраф від 17 тис. гривень", - додано в повідомленні.

Як встановили працівники поліції, через пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території Криму в Херсонську область прибули 20 осіб, їх помістили в центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 17 осіб, серед яких 2 дітей, категорично відмовилися проходити обов'язкову обсервацію і самовільно покинули центр.

Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляцію.

Дії 15 порушників режиму обсервації інкримінуються ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) кодексу про адміністративні правопорушення.

Відомо, що більшість втікачів - з західної України і з Дніпропетровської області.

Каланчакские поліцейські передали інформацію про порушників у відділи поліції за місцем проживання зазначених громадян для подальшого контролю для виконання ними умов самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 60 адмінпротоколів щодо втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві чоловік втекли. Раніше повідомлялося про те, що прилетіли з В'єтнаму українці прорвалися з аеропорту. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. Вони заявили, що їх не попереджали про обов'язкову обсервації в Україні, а також їм заборонили будь-які контакти з пресою.