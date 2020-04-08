В судах по нарушению карантина власти в большинстве случаев становятся на сторону украинцев

Усиление мер карантина привело к его нарушению со стороны украинцев. Так, на конец марта, правоохранители составили 188 административных протоколов. Тем временем, адвокаты в ходе проведения анализа выяснили, что в 90% случаев суды по нарушению карантина становятся на сторону карантина. Об этом говорится в анализах адвокатского объединение OK Legal, передает Украинска правда. Согласно анализу, лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина. По подсчетам адвокатов, на 6 апреля в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина. Из них: 212 постановлениями – материалы дела возвращено в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса Украины об админнарушении; 10 постановлениями – материалы дела о привлечении к административной ответственности лиц направлены по надлежащей подсудности. 106 постановлениями – закрыто производство по делу в отношении лиц в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения 7 постановлениями – закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. 10 постановлениями – люди освобождены от административной ответственности за малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу. 32 постановлениями – людей признали виновным в совершении административного правонарушения. Как сообщали Українські Новини, на днях, в Киеве полиция задержала мужчину, который плыл по Днепру к тренажерам в Гидропарк. Такде двум участникам акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина.