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08 апреля 2020, среда, 11:28 697
Общество 2020-04-08T11:29:15+03:00
Українські Новини
В судах по нарушению карантина власти в большинстве случаев становятся на сторону украинцев

В судах по нарушению карантина власти в большинстве случаев становятся на сторону украинцев

Елизавета Кесельман
Суд, Нарушение, Адвокаты, Нарушение карантина, Админпротоколы, Суд по нарушению карантина
Суд. Фото: freеpik
Суд. Фото: freеpik

Усиление мер карантина привело к его нарушению со стороны украинцев. Так, на конец марта, правоохранители составили 188 административных протоколов. Тем временем, адвокаты в ходе проведения анализа выяснили, что в 90% случаев суды по нарушению карантина становятся на сторону карантина. Об этом говорится в анализах адвокатского объединение OK Legal, передает Украинска правда. 

Согласно анализу, лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина.

По подсчетам адвокатов, на 6 апреля в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Из них:

  • 212 постановлениями – материалы дела возвращено в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса Украины об админнарушении;
  • 10 постановлениями – материалы дела о привлечении к административной ответственности лиц направлены по надлежащей подсудности.
  • 106 постановлениями – закрыто производство по делу в отношении лиц в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения
  • 7 постановлениями – закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.
  • 10 постановлениями – люди освобождены от административной ответственности за малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.
  • 32 постановлениями – людей признали виновным в совершении административного правонарушения.

Как сообщали Українські Новини, на днях, в Киеве полиция задержала мужчину, который плыл по Днепру к тренажерам в Гидропарк. 

Такде двум участникам акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина. 

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