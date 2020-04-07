Ексдепутат Ради Микитась оскаржив застави на суму 180 млн гривень, які йому призначили

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду, який стягнув до держбюджету 80 млн гривень його застави і призначив нову заставу 100 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомив представник Вищого антикорупційного суду. Апеляцію подав його адвокат Олександр Лисак. Апеляція буде розглянута 9 квітня в 11:30. Як повідомляли Українські Новини, Максим Микитась є сином власника компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) Андрія Вавріша. Анонімний Telegram-канал пранкера "Джокера" повідомив про те, що Микитась в ЖК "Чарівне місто" від "Укрбуду" придбав 13 квартир на 11 млн гривень. 20 січня Микитась намагався покинути Україну, його зняли з рейсу у Великобританію. Також суд зобов'язав Максима Микитася носити електронний браслет до 14 квітня. До цього в ПАТ "Київметробуд" заявили про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася.