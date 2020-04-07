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07 квітня 2020, вівторок, 15:29 10
Судова влада 2020-04-07T17:15:02+03:00
Українські Новини
Ексдепутат Ради Микитась оскаржив застави на суму 180 млн гривень, які йому призначили

Ексдепутат Ради Микитась оскаржив застави на суму 180 млн гривень, які йому призначили

Кира Молчанова
Суд, Максим Микитась, Грошова застава, Оскарження рішення суду, Микитась
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду, який стягнув до держбюджету 80 млн гривень його застави і призначив нову заставу 100 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник Вищого антикорупційного суду.

Апеляцію подав його адвокат Олександр Лисак.

Апеляція буде розглянута 9 квітня в 11:30.

Як повідомляли Українські Новини, Максим Микитась є сином власника компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) Андрія Вавріша. Анонімний Telegram-канал пранкера "Джокера" повідомив про те, що Микитась в ЖК "Чарівне місто" від "Укрбуду" придбав 13 квартир на 11 млн гривень.

20 січня Микитась намагався покинути Україну, його зняли з рейсу у Великобританію.

Також суд зобов'язав Максима Микитася носити електронний браслет до 14 квітня.

До цього в ПАТ "Київметробуд" заявили про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася.

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