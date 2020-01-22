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22 января 2020, среда, 12:01 655
Экономика 2020-01-22T12:01:01+02:00
Українські Новини
"Киевметрострой" на своем сайте заявляет об очередной попытке захвата рейдерами Микитася

"Киевметрострой" на своем сайте заявляет об очередной попытке захвата рейдерами Микитася

Павел Твердохлиб
Киевметрострой, Максим Микитась, Рейдерство, Строительство, Киевский метрополитен
Киевметрострой Фото: Киевметрострой
Киевметрострой Фото: Киевметрострой

В ПАО "Киевметрострой" заявляют об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте компании.

"Сообщаем, что уже во второй раз, 21 января 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, вопреки действующему постановлению Хозяйственного суда Киевской области по делу № 911/3136/19 от 19.12.2019 года была внесена запись о незаконной смене генерального директора ПАО "Киевметрострой". Предыдущая попытка смены генерального директора, которая состоялась 27 декабря 2019, уже была отменена приказом министра юстиции №4296/5 от 28.12.2019, но частный нотариус Змисловская, вопреки четкому запрету менять директора общества, определенному постановлением суда, зарегистрировала очередного незаконно избранного директора общества", - отметили в "Киевметрострое".

В компании уверены, что данные действия являются проявлением длительной попытки рейдерского захвата общества экс-главой "Укрстроя" Максимом Микитасем, прямого и незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность ПАО "Киевметрострой" с целью завладения и растраты имеющихся у общества активов и средств.

"Правовую оценку действиям таких лиц должны дать суды и правоохранительные органы после рассмотрения соответствующих заявлений, поданных акционерами и обществом с целью защиты их интересов.

Напоминаем, что 17 декабря 2019 была попытка рейдерского захвата управления обществом путем проведения внеочередного собрания акционеров общества лицами, которые не имели на то полномочий и с многочисленными грубыми нарушениями действующего законодательства Украины. Несмотря на распространяемые ложные заявления, общество работает в штатном плановом режиме и выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиками, с обязательствами по строительству двух станций метро Сырецко-Печерской линии на жилой массив Виноградарь. Метро строится в соответствии со сроками и видами  работ, определенных договором к исполнению в период с 2018 до 2021 гг." - заверили на предприятии.

Представители ПАО "Киевметрострой" также официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.

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