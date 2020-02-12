подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 февраля 2020, среда, 19:36 27
Судебная власть 2020-02-12T19:38:29+02:00
Українські Новини
Микитася обязали носить электронный браслет еще два месяца

Микитася обязали носить электронный браслет еще два месяца

Анна Рудык
Высший антикоррупционный суд, Электронный браслет, Воля народа, Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Высший антикоррупционный суд продлил обязательство бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (группа "Воля народа") носить электронный браслет до 14 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Все продлили, в полном объеме", - сказал он.

По его словам, обязательство носить браслет продлено еще на 2 месяца.

Решение суда было принято в среду.

Как сообщали Українськi Новини, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий после того, как вышел из отпуска лично отменил разрешение на выезд за границу бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю.

Ранее правоохранители сняли Микитася с рейса в Великобританию. 20 января правоохранители снова надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

А адвокат Александр Лысак сообщил, что Микитась получил разрешение вылететь в Великобританию от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Больше новостей о: Высший антикоррупционный суд Электронный браслет Воля народа Максим Микитась

Суд отменил заочный арест экс-секретаря СНБО Клюев...
Экс-начальнику отдела Генпрокуратуры Щербине продл...
Суд арестовал 6 элитных авто экс-депутата Микитася...
Ваврыш рассказал, как у него оказались квартиры "У...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когда не будет риска проникновения коронавируса в Украину, - Гончарук
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия
Новости
Гривна на межбанке продолжает падать 20:01
За неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев 20:00
Микитася обязали носить электронный браслет еще два месяца 19:36
"Будет для меня наукой": Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Червоненко организовал протесты грузоперевозчиков в Киеве, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке, — Шнайдер 19:11
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс грн в месяц, директора - в десятки раз больше 12:53 Инфографика
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
больше новостей
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok