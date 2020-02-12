Микитася обязали носить электронный браслет еще два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил обязательство бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (группа "Воля народа") носить электронный браслет до 14 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Все продлили, в полном объеме", - сказал он.

По его словам, обязательство носить браслет продлено еще на 2 месяца.

Решение суда было принято в среду.

Как сообщали Українськi Новини, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий после того, как вышел из отпуска лично отменил разрешение на выезд за границу бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю.

Ранее правоохранители сняли Микитася с рейса в Великобританию. 20 января правоохранители снова надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

А адвокат Александр Лысак сообщил, что Микитась получил разрешение вылететь в Великобританию от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).