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07 февраля 2020, пятница, 11:56 231 Документ
Недвижимость 2020-02-07T14:30:04+02:00
Українські Новини
Ваврыш рассказал, как у него оказались квартиры "Укрбуда"

Ваврыш рассказал, как у него оказались квартиры "Укрбуда"

Ярина Вацяк
пранкер Джокер, Квартиры, Недвижимость, Максим Микитась, Андрей Вавриш
Вавриш Андрей Фото: SAGA
Вавриш Андрей Фото: SAGA

После того, как инвесторы жилых комплексов "Укрбуд" попросили Президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов, вокруг государственной строительной корпорации "Укрбуд" разгорается очередной скандал из-за публикации в анонимом Telegram-канале пранкера "Джокера" данных о том, что сын владельца компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрея Вавриша Максим получил в ЖК "Чарівне місто" от "Укрбуда"  13 квартир на 11 млн гривен.

После чего Вавриш опубликовал в Facebook документ о покупке одной из квартир, в котором значилось, что жилье было приобретено по 10 тыс. гривен за один кв. м. В то же время средняя стоимость жилой недвижимости по столице, по данным консалтинговой компании SV Development, составляет 23 тыс. гривен за один квадратный метр.

"Я — предприниматель и, как и любой другой гражданин Украины, согласно Конституции, имею право на неприкосновенность и конфиденциальность частной жизни. Поэтому информацию о собственности моей и моей семьи оставлю при себе — это мое личное дело", — сказал Андрей Ваврыш, отвечая изданию "НВ Бизнес".

Он сообщил, что право собственности на квартиру было приобретено в рамках бизнес-отношений между двумя договорными сторонами.

 "Ценообразование зависит от многих факторов: кредитной линии, размера взноса, стадии строительства, задержек в строительстве, наличия дисконта и прочих. Стоимость квадратного метра при этом может существенно отличаться от стоимости для частных инвесторов", — так пояснил он стоимость квадратного метра купленной квартиры. И добавил, что ему достоверно неизвестно, кто мог опубликовать данные в телеграмм-канале.

"Анализирую списки квартирного фонда "Укрбуда" и другой элитной недвижимости, которую скандальный застройщик Микитась в качестве взяток раздавал за услуги судьям, налоговикам, прокурорам, депутатам, чиновникам и очень известным в стране людям, оплаченные по факту за счет средств реальных вкладчиков компании. На многие процессы в нашей стране начинаю смотреть другими глазами. Так как в этой афере замешаны первые лица государства", - говорилось в Telegram-канале пранкера "Джокера".

После чего были обнародованы списки людей, которые получили квартиры от "Укрбуда", в котором и оказался сын Ваврыша Максим, на которого оформлено недвижимости на 11 млн гривен.

"Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших бесплатно недвижимость из общего паевого фонда "Укрбуда". Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнер Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Недвижимость Недвижимость "Укрбуда"

Недвижимость Недвижимость "Укрбуда", оформленная на Вавриша

 

Ответ ВавришаОтвет Вавриша

Ранее Андрей Ваврыш презентовал проект размещения Администрации президента в Украинском доме на встрече президента Зеленского. Видео с презентации было размещенного на канале  “Зе!Президент” в Youtube.

Как сообщали Українські Новини, Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям".

Кроме того, друг Богдана Вавриш строит незаконный ЖК на берегу Черного моря.

 

 

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