подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 18:14 1220
Судебная власть 2020-04-03T18:24:27+03:00
Українські Новини
Суд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога за экс-депутата Рады Микитася и назначил новый

Суд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога за экс-депутата Рады Микитася и назначил новый

Елена Новикова
Госбюджет, САП, Максим Микитась, Денежный залог, Присвоение госсредств
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства залог 80 млн гривен, внесенный за бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, и назначил ему новую меру пресечения - залог 100 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Взыскали 80 млн гривен залога в доход страны и назначили новый - 100 млн гривен", - сказал собеседник.

По его словам, на это решение может быть подана апелляционная жалоба.

Решение было принято в пятницу после 15:00.

Суд удовлетворил таким образом ходатайство САП о взыскании 80 млн гривен и назначении еще 100 млн как залога.

Основанием для обращения в суд с ходатайством о взыскании залога 80 млн гривен стало нарушение Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

Также суд обязал Максима Микитася носить электронный браслет до 14 апреля.

Больше новостей о: Госбюджет САП Максим Микитась Денежный залог Присвоение госсредств

Микитася обязали носить электронный браслет еще дв...
Институт нацпамяти отцензурировал биографию Олеся ...
"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за пр...
Дубневичу вручили подозрение в причастности к завл...
Что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. Полный список ограничений Кабмина
Украина отправит в Италию бригаду медиков и медспирт в рамках гуманитарной помощи
Новости
На территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса, - СБУ 19:37
Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме 19:30
Комплекс крылатых ракет Р-360МЦ
Видео дня: яркие кадры успешного испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" 19:16
Эпидемия коронавируса грозит масштабным голодом, – ООН 19:02
Учимся на карантине. Расписание занятий онлайн школы для 9 класса 19:00
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
больше новостей
Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok