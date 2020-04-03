Суд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога за экс-депутата Рады Микитася и назначил новый

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства залог 80 млн гривен, внесенный за бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, и назначил ему новую меру пресечения - залог 100 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Взыскали 80 млн гривен залога в доход страны и назначили новый - 100 млн гривен", - сказал собеседник.

По его словам, на это решение может быть подана апелляционная жалоба.

Решение было принято в пятницу после 15:00.

Суд удовлетворил таким образом ходатайство САП о взыскании 80 млн гривен и назначении еще 100 млн как залога.

Основанием для обращения в суд с ходатайством о взыскании залога 80 млн гривен стало нарушение Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января Микитась пытался покинуть Украину, его сняли с рейса в Великобританию.

Также суд обязал Максима Микитася носить электронный браслет до 14 апреля.