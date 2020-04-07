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  • ВООЗ порівнює зняття карантину з недолікованої хворобою і закликає країни не скасовувати його передчасно
07 квітня 2020, вівторок, 15:48 22
Світ 2020-04-07T17:15:02+03:00
Українські Новини
ВООЗ порівнює зняття карантину з недолікованої хворобою і закликає країни не скасовувати його передчасно

ВООЗ порівнює зняття карантину з недолікованої хворобою і закликає країни не скасовувати його передчасно

Елизавета Кесельман
Карантин, ВООЗ, Коронавірус, Відміна карантину
Всесвітня організація охорони здоров'я. Фото: Вікіпедія
Всесвітня організація охорони здоров'я. Фото: Вікіпедія

Згідно з останніми даними, в деяких країнах спостерігається спад епідемії коронавірусу, що спонукало владу послабити карантинні заходи. Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни не послаблювати карантин, незважаючи на спад епідемії в регіонах. Про це передає Reuters.

Зокрема, офіційний представник ВООЗ Крістіан Линдмайер на онлайн брифінгу порівняв ситуацію з недолікованої хворобою, коли передчасне повернення до активного життя може викликати погіршення здоров'я і ускладнення.

Наголошується, що організація не схвалює передчасне зняття карантину а також не дає рекомендацій щодо ослабленні заходів, оскільки хвороба може повернутися з новою хвилею.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 квітня Чехія послабила карантинні заходи.

Також з 1 травня в Австрії запрацюють усі ТРЦ і магазини.

Крім того, Ухань з завтрашнього дня повертається в колишній режим життя, відкриваючи кордони.

Тим часом, в Ізраїлі скасовується святкування Песаха. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху ввів заборону на дорожнє пересування між містами.

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