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07 квітня 2020, вівторок, 12:36 54
Суспільство 2020-04-07T12:37:15+03:00
Українські Новини
У Києві з'явився "Плаквеніл" для лікування коронавірусу, - Кличко

У Києві з'явився "Плаквеніл" для лікування коронавірусу, - Кличко

Валерия Драгомирова
Кличко Віталій, Коронавірус у Києві, Плаквеніл
Плаквеніл. Фото: Tabletki.uatabletki.ua
Плаквеніл. Фото: Tabletki.uatabletki.ua

Протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські заклади, які лікують хворих на коронавірус, на який у столиці захворіли вже 279 осіб.

Про це на брифінгу сказав мер Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити, що заклади столиці, які лікують хворих на коронавірус вже отримали препарат "Плаквеніл" - протималярійні ліки, які медики різних країн світу використовують сьогодні для лікування Covid-19", - сказав він.

"Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яка раніше застосовувалася для лікування ВІЛ, а зараз — при лікуванні важких і вкрай важких форм коронавірусної інфекції. Саме гідроксихлорохін згадується у нещодавно затверджених МОЗ протоколах, за якими будуть лікувати коронавірус.

Лікарі не рекомендують приймати його без рецепту лікаря — у "Плаквенілі" багато побічних ефектів: від висипань і нудоти — до порушення зору. В інструкції до препарату навіть сказано, що при сильній побочних ефектах його прийом слід припинити.

Як повідомляли Українські Новини, ефективним засобом у боротьбі з симптомами коронавірусу назвали парацетамол.

Після цього лікарі заявляли про ефективність ібупрофену як жарознижуючого засобу.

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