Что такое "Плаквенил" и почему он исчез из украинских аптек

Накануне в регионы отправилась партия препарата "Плаквенил", которым собираются лечить больных коронавирусной инфекцией. Українські Новини разбирались, что такое "Плаквенил" и почему новый коронавирус будут лечить таблетками от малярии.

"Плаквенил" — это круглые таблетки в оболочке белого цвета, которыми лечат малярию. Это противовоспалительный препарат и иммунодепрессант. Препарат помогает при системной красной волчанке и остром и хроническом ревматоидном артрите, малярии и заболеваниях кожи, вызванных солнечным светом.

Главное, что "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое раньше применялось для лечения ВИЧ, а сейчас — при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции. Именно гидроксихлорохин упоминается в недавно утвержденных МОЗ протоколах, по которым будут лечить коронавирус.

По словам министра, "Плаквенил" сейчас единственный препарат, в котором есть активное вещество, непосредственно влияет на лечение при коронавируса. Специфического лечения от COVID-19 нет, но есть те, которые успешно борются с симптомами.

Врачи не рекомендуют принимать его без рецепта врача — у "Плаквенила" много побочных эффектов: от высыпаний и тошноты — до нарушения зрения. В инструкции к препарату даже сказано, что при сильной "побочке" его прием нужно прекратить.

Однако практически сразу "Плаквенил" исчез из украинских аптек, что стало проблемой для тех, кому он действительно нужен. Например, некоторые болезни почек лечатся с его помощью, и теперь многие не могут достать прописанное врачами лекарство потому что его раскупили те, кто может даже не заболеть коронавирусом.

Действие гидроксихлорохина на организм человека во время лечения коронавируса изучено еще не до конца. Поэтому лечиться им нужно только под присмотром врача. Иначе вместо последствий коронавируса можно заработать солидный букет других, не связанных с ним болезней.

Как сообщали Українські Новини, ранее эффективным средством в борьбе с симптомами коронавируса назвали парацетамол.

После этого врачи заявляли об эффективности ибопрофена как жаропонижающего средства.